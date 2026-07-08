Хендерсон опубликовал фотографию после операции и рассказал о своём состоянии

Полузащитнику сборной Англии Джордан Хендерсон опубликовал фотографию после операции на запястье и рассказал о своём состоянии. Напомним, хавбек получил травму во время празднования в матче с Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Футболист неудачно приземлился на руку, пытаясь перелезть через рекламный щит.

Фото: Из личного архива Хендерсона

«Операция завершена! Готовимся к важной субботе. Спасибо всему персоналу, который заботился обо мне в ортопедическом институте Канзас-Сити. Особенно трём хирургам, которые проводили операцию: докторам Кеннету П. Унру, Марку Дж. Уинстону и Кирку Маккалоу», — написал Хендерсон в своём аккаунте в социальных сетях.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. За пять матчей сборной Англии на турнире Хендерсон появился на поле только во встрече третьего раунда группового этапа с Панамой (2:0), выйдя на замену. Этот матч стал для него 90-м в национальной команде. В 1/4 финала англичане сыграют со сборной Норвегии.