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«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о трансфере Андрея Сантоса — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о трансфере Андрея Сантоса — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Челси» о подписании полузащитника Андрея Сантоса. Как сообщает издание The Athletic, фиксированная часть сделки превысит € 56 млн. Ещё свыше € 2 млн будет прописано в соглашении в качестве легкодоступных бонусов.

По данным источника, «Челси» также сохранит за собой право на 10% от суммы будущей продажи Сантоса. 22-летний игрок согласовал личные условия с «Юнайтед» и получил разрешение от «Челси» на поездку для завершения трансфера.

Сообщается, что «Челси» высоко ценит Сантоса, но игрок хочет закрепиться в основном составе, что менее вероятно после того, как полузащитник Мойсес Кайседо в апреле согласовал новый контракт до 2033 года.

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