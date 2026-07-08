«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о трансфере Андрея Сантоса — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Челси» о подписании полузащитника Андрея Сантоса. Как сообщает издание The Athletic, фиксированная часть сделки превысит € 56 млн. Ещё свыше € 2 млн будет прописано в соглашении в качестве легкодоступных бонусов.

По данным источника, «Челси» также сохранит за собой право на 10% от суммы будущей продажи Сантоса. 22-летний игрок согласовал личные условия с «Юнайтед» и получил разрешение от «Челси» на поездку для завершения трансфера.

Сообщается, что «Челси» высоко ценит Сантоса, но игрок хочет закрепиться в основном составе, что менее вероятно после того, как полузащитник Мойсес Кайседо в апреле согласовал новый контракт до 2033 года.