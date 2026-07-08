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«Лидс» анонсировал переход Уилсона отсылкой на фильм «Изгой»

«Лидс» анонсировал переход Уилсона отсылкой на фильм «Изгой»
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Валлийский форвард Гарри Уилсон стал игроком «Лидса». Английский клуб анонсировал переход футболиста картинкой мяча «Уилсон» из фильма «Изгой» с аналогичным рисунком, что придал предмету герой Тома Хэнкса в фильме.

Фото: ФК «Лидс»

С 29-летним Уилсоном «Лидс» подписал контракт на четыре года, он перешёл в команду на правах свободного агента, так как его контракт с «Фулхэмом» подошёл к концу.

Уилсон является воспитанником «Ливерпуля», он находился в структуре клуба с 2005 по 2021 год. За первую команду провёл два матча, также на его счету 66 встреч за «Ливерпуль» U21, 34 гола и 15 результативных передач. В составе «Фулхэма» за пять лет забил 36 голов и отдал 46 результативных передач в 187 встречах.

В составе сборной Уэльса дебютировал в 2013 году в возрасте 16 лет и с тех пор в 69 матчах забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

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