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Дидье Дешам оценил готовность сборной Франции к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко

Дидье Дешам оценил готовность сборной Франции к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил готовность национальной команды к четвертьфиналу чемпионата мира – 2026, в котором она встретится с Марокко. Игра состоится 9 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно показать свою лучшую игру, ведь соперник — команда высокого класса. У них есть сильные игроки, которые хорошо знают моих футболистов, но и мои игроки знают их не хуже. Некоторые выступают за одни и те же клубы. Мы знаем, чего ожидать.

Стиль игры Марокко отличается от стиля Парагвая. Мы уже встречались с Марокко четыре года назад в Дохе в полуфинале. Обе команды любят владеть мячом и забивать. У нас хорошие показатели эффективности, но их можно улучшить. Чем выше класс соперника, тем выше должна быть наша эффективность», – приводит слова Дешама Diario Sport.

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