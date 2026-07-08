«Третье‑четвёртое место». Эдуард Мор — о шансах сборной Англии на ЧМ‑2026

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение о шансах сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Он считает, что команда сможет занять максимум третье или четвёртое место. Сборная Англии вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с командой Норвегии. Матч пройдёт в Лос-Анджелесе и начнётся в 00:00 мск в воскресенье, 12 июля.

— Будут ли медали чемпионата мира ‑ 2026 у сборной Англии?

— Они вполне могут занять третье место. Могут ли они пройти Норвегию в четвертьфинале? Могут. Шансы примерно равны, но, может быть, минимальное преимущество есть у англичан.

Но я очень сомневаюсь, что англичане пробьются в финал. Там сборная Аргентины, у которой вроде бы всё очень тяжело, но, как правило, такие команды «вылезают» в финал. Так что считаю, что сборная Англии займёт третье‑четвёртое место, — сказал Мор в эфире «Матч Премьер».