Месси — лидер по пяти показателям после 76-й минуты матча Аргентины и Египта на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим сразу по пяти показателям после 76-й минуты матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2). Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X. Отметим, что южноамериканская команда уступала в счёте в два мяча до 79-й минуты.

В концовке встречи форвард совершил наибольшее количество касаний мяча (27), а также стал лучшим по количеству ударов по воротам (2), созданным голевым моментам (2), успешным попыткам дриблинга (2) и касаниям мяча в штрафной площади соперника (5).

Помимо этого, Месси забил гол и отдал результативную передачу.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).