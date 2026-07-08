Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Рубин, результат матча 8 июля 2026, счет 0:0, товарищеский матч

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Команды играли на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» в Москве. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 0:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань, Россия

Команды не смогли поразить ворота друг друга в двух таймах.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Красно-белые набрали 52 очка в 30 турах. Казанский «Рубин» с 43 очками финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице. 1-й тур РПЛ-2026/2027 стартует 27 июля. «Спартак» примет «Родину», а «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».

Материалы по теме
Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ
Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android