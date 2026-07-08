«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Команды играли на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена» в Москве. Победитель выявлен не был. Итоговый счёт игры — 0:0.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в двух таймах.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Красно-белые набрали 52 очка в 30 турах. Казанский «Рубин» с 43 очками финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице. 1-й тур РПЛ-2026/2027 стартует 27 июля. «Спартак» примет «Родину», а «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».