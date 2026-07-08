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Зенит — Нефтчи: Кондаков довёл счёт до крупного на 74-й минуте товарищеского матча 8 июля 2026 года

«Зенит» — «Нефтчи»: Даниил Кондаков довёл счёт до крупного на 74-й минуте
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В эти минуты санкт-петербургский «Зенит» проводит товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент счёт — 4:1 в пользу хозяев поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Глушенков – 34'     2:1 Исмоилов – 37'     3:1 Соболев – 62'     4:1 Кондаков – 73'    

Полузащитник Даниил Кондаков довёл счёт до крупного, забив четвёртый мяч команды на 74-й минуте.

На 21-й минуте нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто открыл счёт, на 34-й минуте форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков удвоил преимущество, спустя три минуты полузащитник «Нефтчи» Аброрбек Исмоилов сократил отставание. Форвард санкт-петербургского клуба Александр Соболев забил третий мяч в ворота команды гостей на 62-й минуте.

Ранее «Зенит» провёл товарищеский матч с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Встреча завершилась вничью — 1:1.

12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Игра также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

По результатам минувшего сезона Российской Премьер‑Лиги, завершившегося 17 мая 2026 года, «Зенит» набрал 68 очков, опередив «Краснодар» (66 очков) на два очка, и стал чемпионом турнира.

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