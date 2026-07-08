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Раду Дрэгушин перешёл из «Тоттенхэма» в «Фиорентину»

Раду Дрэгушин перешёл из «Тоттенхэма» в «Фиорентину»
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24-летний защитник «Тоттенхэм Хотспур» Раду Дрэгушин перешёл в «Фиорентину». Об этом сообщает пресс-служба «шпор» на официальном сайте.

Дрэгушин присоединился к итальянскому клубу на правах аренды с обязательным выкупом за € 22 млн, если проведёт 22 матча. По условиям контракта защитник будет получать € 2 млн в год, а английский клуб сохранит за собой 10% от суммы будущей перепродажи.

Раду Дрэгушин ранее выступал за «Ювентус», «Сампдорию», «Салернитану» и «Дженоа». Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.

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