Агент вратаря Кабо-Верде Возиньи заявил, что готов рассмотреть предложения из России

Футбольный агент Адилсон дос Сантос да Круз, представляющий интересы голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи, заявил, что вратарь готов рассмотреть предложения из России. 30 июня у 40-летнего футболиста истёк контракт с португальским клубом «Шавиш».

«Мы искренне ценим внимание, которое Возинье уделяют в России после его выступлений на чемпионате мира. На данном этапе своей карьеры приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность.

Что касается Медиалиги, мы готовы ознакомиться с этой концепцией более подробно. Однако на данный момент главной целью Возиньи по-прежнему остаётся подписание контракта с профессиональным клубом и продолжение игровой карьеры. Если поступит серьёзное предложение, будь то от профессионального клуба или от клуба Медиалиги, мы с удовольствием рассмотрим его и обсудим детали», — сказал да Круз «Спорт-экспрессу».