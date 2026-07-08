«Зенит» одержал уверенную победу над клубом «Нефтчи» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:1.
На 21-й минуте нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто открыл счёт, на 34-й минуте форвард сине-бело-голубых Максим Глушенков удвоил преимущество, спустя три минуты полузащитник «Нефтчи» Аброрбек Исмоилов сократил отставание. Форвард санкт-петербургского клуба Александр Соболев забил третий мяч в ворота команды гостей на 62-й минуте. На 74-й минуте полузащитник Даниил Кондаков довёл счёт до крупного, забив четвёртый мяч команды.
Ранее «Зенит» провёл товарищеский матч с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП». Встреча завершилась вничью — 1:1.
12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Игра также состоится на домашней арене «Зенита».
- 8 июля 2026
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