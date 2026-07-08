«Челси» представил 19-летнего португальца Жеовани Кенду в качестве новичка клуба

Лондонский «Челси» подтвердил переход португальского вингера Жеовани Кенды из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает официальный сайт «синих», с 19-летним футболистом был подписан контракт до 2034 года.

«Здорово быть здесь. «Челси» — отличная команда, и я рад играть на «Стэмфорд Бридж». Клуб проявляет доверие к таким игрокам, как я, и я горжусь тем, что нахожусь здесь, горжусь тем, что являюсь частью этого клуба», — сказал Кенда в интервью официальному сайту «Челси».

Соглашение между «Челси» и «Спортингом» о летнем трансфере Кенды было достигнуто за несколько месяцев до открытия трансферного окна. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 50 млн.