«Балтика» продлила контракт с защитником Никитой Боковым до 2030 года

Футбольный клуб «Балтика» и защитник Никита Боков достигли соглашения о продлении контракта. Новый контракт с 22-летним игроком рассчитан до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Никита Боков является воспитанником петербургского футбола. С ранних лет он тренировался в спортивной школе Кронштадта. После выпуска в 2020 году защитник выступал за ФК «Авангард» в первенстве Санкт-Петербурга. В январе 2025 года Боков присоединился к «Балтике-2». За это время он провёл 28 матчей за «двойку»: 16 в сезоне-2025 и 12 в текущем.

«Поздравляем Никиту и желаем продолжать своё футбольное развитие!» — говорится в сообщении клуба.