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Месси забил почти половину всех голов футболистов старше 38 лет на ЧМ

Месси забил почти половину всех голов футболистов старше 38 лет на ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2). Таким образом, он забил почти половину всех голов футболистов старше 38 лет на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Аргентинский форвард отличился восемь раз на чемпионатах мира после наступления 38 лет. Всего мячей от игроков такого возраста забито 17.

Отметим, что в матче с Египтом Месси также отдал результативную передачу.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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