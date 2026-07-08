Месси забил почти половину всех голов футболистов старше 38 лет на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Египта (3:2). Таким образом, он забил почти половину всех голов футболистов старше 38 лет на ЧМ. Об этом сообщает аккаунт OptaJoe в социальной сети X.

Аргентинский форвард отличился восемь раз на чемпионатах мира после наступления 38 лет. Всего мячей от игроков такого возраста забито 17.

Отметим, что в матче с Египтом Месси также отдал результативную передачу.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).