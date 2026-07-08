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«Фенербахче» договорился с «Марселем» и «Манчестер Юнайтед» о трансфере Гринвуда — RMC

«Фенербахче» договорился с «Марселем» и «Манчестер Юнайтед» о трансфере Гринвуда — RMC
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Французский «Марсель» и турецкий «Фенербахче» договорились о трансфере вингера Мэйсона Гринвуда. Как сообщает издание RMC Sport, сумма сделки составит € 42 млн. € 30 млн из них получит бывший клуб англичанина «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, на Гринвуда также претендовал мадридский «Атлетико», но футболист отдал предпочтение «Фенербахче». Англичанин собирается подписать четырёхлетний контракт с зарплатой в € 10 млн после вычета налогов.

Продавая Мэйсона Гринвуда в «Марсель», английский «Манчестер Юнайтед» сохранил за собой право на сумму в размере 40% от будущего трансфера игрока. Отмечается, что «Фенербахче» выбрал стратегию, согласно которой провёл отдельные переговоры и с английским, и с французским клубами.

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