Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Нефтчи» Исмоилов: «Зенит» спокойно смог бы играть в Лиге чемпионов

Тренер «Нефтчи» Исмоилов: «Зенит» спокойно смог бы играть в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер узбекистанского «Нефтчи» из Ферганы Исломбек Исмоилов высказался после товарищеского матча с «Зенитом» (1:4) из Санкт-Петербурга и предположил, смогла бы российская команда успешно выступить в Лиге чемпионов.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Глушенков – 34'     2:1 Исмоилов – 37'     3:1 Соболев – 62'     4:1 Кондаков – 73'    

«Зенит» не только в России, но и в Европе считается хорошей командой. Атмосфера была супер, арена тоже. Да, мы проиграли с большим счётом, но есть куда стремиться. Это полезный опыт для нас. Думаю, «Зенит» спокойно смог бы играть в Лиге чемпионов — у них хорошие состав и тренер», — передаёт слова Исмоилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, российские клубы отстранены от участие в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Материалы по теме
«Зенит» — «Нефтчи» Фергана. Чемпион Узбекистана в Санкт-Петербурге
«Зенит» — «Нефтчи» Фергана. Чемпион Узбекистана в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android