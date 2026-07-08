Тренер «Нефтчи» Исмоилов: «Зенит» спокойно смог бы играть в Лиге чемпионов

Главный тренер узбекистанского «Нефтчи» из Ферганы Исломбек Исмоилов высказался после товарищеского матча с «Зенитом» (1:4) из Санкт-Петербурга и предположил, смогла бы российская команда успешно выступить в Лиге чемпионов.

«Зенит» не только в России, но и в Европе считается хорошей командой. Атмосфера была супер, арена тоже. Да, мы проиграли с большим счётом, но есть куда стремиться. Это полезный опыт для нас. Думаю, «Зенит» спокойно смог бы играть в Лиге чемпионов — у них хорошие состав и тренер», — передаёт слова Исмоилова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, российские клубы отстранены от участие в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.