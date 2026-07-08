Сергей Семак поздравил Фелипе Аугусто с дебютным голом за «Зенит»

Главный тренер санкт‑петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру новичка команды Фелипе Аугусто в товарищеском матче с «Нефтчи» и поздравил бразильца с дебютным голом. Игра прошла сегодня, 8 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1. Форвард открыл счёт на 21-й минуте.
«Хорошая игра, хорошая атмосфера. Думаю, что зрителям приятно было посмотреть за количеством мячей. Поздравляю Аугусто с забитым мячом, он двигался активно, много работал. Будем смотреть, насколько быстро он будет адаптироваться к игре нашей команды», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
29 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.
- 8 июля 2026
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