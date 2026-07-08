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Сборная Бельгии попросила ФИФА перенести свой тренировочный центр перед 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Бельгии попросила ФИФА перенести свой тренировочный центр перед 1/4 финала ЧМ-2026
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Сборная Бельгии обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой перенести свой тренировочный центр в «Лос-Анджелес Гэлакси» перед матчем 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Испанией, который состоится 10 июля. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, руководство национальной команды заявило, что тренировочное поле в Университете Лойола Мэримаунт не соответствует минимальным требуемым стандартам. Сообщается, что переговоры уже ведутся, но ФИФА ещё должна объявить о своём решении.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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