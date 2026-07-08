Семак рассказал, когда Сантос и Энрике прибудут в расположение «Зенита» после ЧМ
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике прибудут в расположение команды. Ранее их сборная уступила Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79' 0:2 Холанд – 90' 1:2 Неймар – 90+10'
«Сантос и Энрике приедут после Суперкубка и начнут подготовку. Посмотрим, сколько времени им понадобится, чтобы передохнуть и набрать форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Матч за Суперкубок России 2026 года состоится 18 июля. Во встрече сойдутся «Зенит» (чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги) и «Спартак» (победитель прошедшего розыгрыша Фонбет Кубка России).
Комментарии
- 8 июля 2026
-
21:53
-
21:52
-
21:45
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:36
-
21:29
-
21:26
-
21:25
-
21:18
-
21:05
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:45
-
20:42
-
20:40
-
20:28
-
20:24
-
20:22
-
20:22
-
20:21
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:43
-
19:37
-
19:35
-
19:33
-
19:31
-
19:23
-
19:20
-
19:15