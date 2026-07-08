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Семак рассказал, когда Сантос и Энрике прибудут в расположение «Зенита» после ЧМ

Семак рассказал, когда Сантос и Энрике прибудут в расположение «Зенита» после ЧМ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике прибудут в расположение команды. Ранее их сборная уступила Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Сантос и Энрике приедут после Суперкубка и начнут подготовку. Посмотрим, сколько времени им понадобится, чтобы передохнуть и набрать форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Матч за Суперкубок России 2026 года состоится 18 июля. Во встрече сойдутся «Зенит» (чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги) и «Спартак» (победитель прошедшего розыгрыша Фонбет Кубка России).

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