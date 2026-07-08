Семак рассказал, когда Сантос и Энрике прибудут в расположение «Зенита» после ЧМ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда бразильцы Дуглас Сантос и Луис Энрике прибудут в расположение команды. Ранее их сборная уступила Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Сантос и Энрике приедут после Суперкубка и начнут подготовку. Посмотрим, сколько времени им понадобится, чтобы передохнуть и набрать форму», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Матч за Суперкубок России 2026 года состоится 18 июля. Во встрече сойдутся «Зенит» (чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги) и «Спартак» (победитель прошедшего розыгрыша Фонбет Кубка России).