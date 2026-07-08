Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: от сборной Бразилии на чемпионате мира ждали большего

Главный тренер «Зенита» Семак: от сборной Бразилии на чемпионате мира ждали большего
Комментарии

Главный тренер санкт‑петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года и отметил, что от команды ожидали более яркой игры. Национальная команда Бразилии проиграла сборной Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 со счётом 1:2 и покинула турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«От сборной Бразилии всегда ждут яркой игры, много забитых мячей. Если бы они реализовали все свои моменты, счёт был бы другим. Конечно, с точки зрения игры и давления все ждали от них большего. К сожалению, нельзя сказать, что Бразилия вылетела случайно. Все наши зенитовские бразильцы расстроились», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Вылетела не только сборная Бразилии. Мы потеряли ещё и главного маскота ЧМ-2026
Вылетела не только сборная Бразилии. Мы потеряли ещё и главного маскота ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android