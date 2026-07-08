Главный тренер «Зенита» Семак: от сборной Бразилии на чемпионате мира ждали большего

Главный тренер санкт‑петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года и отметил, что от команды ожидали более яркой игры. Национальная команда Бразилии проиграла сборной Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 со счётом 1:2 и покинула турнир.

«От сборной Бразилии всегда ждут яркой игры, много забитых мячей. Если бы они реализовали все свои моменты, счёт был бы другим. Конечно, с точки зрения игры и давления все ждали от них большего. К сожалению, нельзя сказать, что Бразилия вылетела случайно. Все наши зенитовские бразильцы расстроились», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.