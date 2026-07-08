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Новичок «Зенита» Аугусто высказался о конкуренции с Александром Соболевым

Новичок «Зенита» Аугусто высказался о конкуренции с Александром Соболевым
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Нападающий санкт‑петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто, недавно пополнивший состав команды, рассказал о конкуренции с форвардом Александром Соболевым и поделился эмоциями от дебютного гола за клуб. Аугусто открыл счёт на 21-й минуте товарищеского матча с «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра прошла сегодня, 8 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Глушенков – 34'     2:1 Исмоилов – 37'     3:1 Соболев – 62'     4:1 Кондаков – 73'    

«Очень счастлив здесь находиться, счастлив играть за эту команду. Доволен, что получилось в первом же матче забить гол.

Мы с Соболевым оба нападающие, и нам обоим хочется находиться на поле. Тренер будет решать, кого ставить. Главное, чтобы тот, кто находился на поле, давал максимальный результат», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

29 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.

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