Новичок «Зенита» Аугусто высказался о конкуренции с Александром Соболевым

Нападающий санкт‑петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто, недавно пополнивший состав команды, рассказал о конкуренции с форвардом Александром Соболевым и поделился эмоциями от дебютного гола за клуб. Аугусто открыл счёт на 21-й минуте товарищеского матча с «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан). Игра прошла сегодня, 8 июля, и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 4:1.

«Очень счастлив здесь находиться, счастлив играть за эту команду. Доволен, что получилось в первом же матче забить гол.

Мы с Соболевым оба нападающие, и нам обоим хочется находиться на поле. Тренер будет решать, кого ставить. Главное, чтобы тот, кто находился на поле, давал максимальный результат», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

29 июня «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон.