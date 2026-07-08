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Новичок «Зенита» Аугусто рассказал, с кем из клуба советовался перед переездом в Россию

Новичок «Зенита» Аугусто рассказал, с кем из клуба советовался перед переездом в Россию
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Бразильский новичок «Зенита» Фелипе Аугусто рассказал, с кем из соотечественников разговаривал перед переходом в санкт-петербургский клуб.

«У нас большая группа бразильцев, каждый из них мне помогает. Педро и Густаво Мантуан — это игроки, с которыми я был знаком раньше. Перед приездом в Россию я с ними разговаривал. Мне с ними наиболее проще общаться сейчас», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Аугусто перебрался в «Зенит» из турецкого «Трабзонспора» в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма сделки составила € 15 млн. Бразильцы Густаво Мантуан и Педро выступают за сине-бело-голубых с 2023 и 2024 года.

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