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Нападающий «Зенита» Аугусто: уже слышал про «Спартак» — надеюсь, мы выиграем Суперкубок

Нападающий «Зенита» Аугусто: уже слышал про «Спартак» — надеюсь, мы выиграем Суперкубок
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Новичок и нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился ожиданиями перед матчем со «Спартаком» в рамках Суперкубка России — 2026. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже немножко слышал про «Спартак» — ребята рассказывали про этого соперника. Надеюсь, что это будет большой матч и мы добьёмся победы», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» — победитель Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Сине-бело-голубые заняли первое место, опередив «Краснодар» на два очка. Третьим стал «Локомотив», а «Спартак» — четвёртым. Красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо выиграли Фонбет Кубок России, одолев в Суперфинале «Краснодар».

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