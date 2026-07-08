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Лига чемпионов, первый квалификационный раунд 2026/2027: результаты на 8 июля 2026, календарь, таблица

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 8 июля
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В среду, 8 июля, состоялись встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, результаты на 8 июля:

«Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория) — 2:1;
«Флора» (Эстония) — «Иберия 1999» (Грузия) — 2:3;
«Петрокуб» (Молдавия) — «Игнатия» (Албания) — 1:1;
«МЛ Витебск» (Беларусь) — «Университатя» (Румыния) — 1:4.

Сегодня команды провели первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».

Календарь квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги чемпионов-2026/2027
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