Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названы три варианта будущего Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Названы три варианта будущего Неймара после вылета Бразилии с ЧМ-2026
Комментарии

Ещё до старта чемпионата мира — 2026 люди из окружения форварда сборной Бразилии Неймара заметили, что он устал от мира футбола. Как сообщает издание UOL, нападающий уже жаловался друзьям на отсутствие признания со стороны прессы после 15 лет в национальной команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

По данным источника, существуют три варианта развития будущего Неймара в связи с вылетом Бразилии с чемпионата мира. После поражения от Норвегии (1:2) в 1/8 финала футболист объявил о завершении карьеры в сборной.

Сообщается, что одним из сценариев остаётся возвращение в «Сантос» для отработки оставшейся части контракта. Второй вариант — переход в клуб с менее напряжённой обстановкой. Третья опция — завершение профессиональной карьеры. Против последнего варианта публично выступил отец Неймара.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии. Достижения нападающего
Истории
Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии. Достижения нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android