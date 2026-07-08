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Тренер сборной Швейцарии: сыграем с действующим чемпионом, Аргентина вовсе не непобедима

Тренер сборной Швейцарии: сыграем с действующим чемпионом, Аргентина вовсе не непобедима
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча с Аргентиной. Команды встретятся в четвертьфинале ЧМ-2026 12 июля в 4:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам предстоит сыграть с действующим чемпионом — это уникальная возможность. Но Аргентина вовсе не непобедима. Разумеется, мы постараемся их обыграть. Мы знаем менталитет южноамериканских команд — каждый матч важен», — приводит слова Якина TyC Sports в соцсети.

В 1/8 финала турнира сборная Швейцарии одолела команду Колумбии. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, Канада. Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались швейцарцы — 4:3.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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