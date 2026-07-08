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Защитник «Реала» Фран Гарсия перешёл в «Бетис»

Защитник «Реала» Фран Гарсия перешёл в «Бетис»
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26-летний защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия перешёл в в «Бетис». Об этом сообщает пресс-служба «бело-зелёных» на официальном сайте.

Контракт Гарсии с «Бетисом» заключён до 2030 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Кроме того, мадридская команда сохраняет за собой 50% от суммы будущей перепродажи.

Гарсия является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В «Бетисе» игрок займёт позицию левого защитника.

В сезоне 2025/2026 «Бетис» занял пятое место в Ла Лиге и завоевал путёвку в Лигу чемпионов УЕФА сезона 2026/2027.

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