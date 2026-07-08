«Что-то подписали». Агент Тюкавина опубликовал фото игрока с контрактом

Алексей Сафонов, агент нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, опубликовал фото футболиста с подписанным контрактом.

Фото: Из личного архива Сафонова

«Двигаемся дальше. Что-то подписали (смеющийся смайлик)», — написал Сафонов в своём аккаунте в социальных сетях.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Тюкавину со стороны европейских клубов и санкт-петербургского «Зенита». Позже председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев исключил возможность трансфера форварда в стан сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав шесть результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 17 млн.