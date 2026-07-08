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Карседо высказался о ничьей «Спартака» с «Рубином» и о подготовке к Суперкубку с «Зенитом»

Карседо высказался о ничьей «Спартака» с «Рубином» и о подготовке к Суперкубку с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о ничьей своих подопечных с «Рубином» (0:0) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань, Россия

— Какой тайм вам больше понравился от вашей команды?
— У нас были пара хороших моментов и в первом тайме, и в концовке игры, достаточно явные возможности для взятия ворот. В целом, считаю, мы справились с задачей. Мы хотели дать игровые минуты большому количеству футболистов, чтобы продолжать нашу работу. Считаю, что мы неплохо сыграли, играли на победу. Но в целом я сегодня доволен.

— А как вы считаете, такие сложные соперники перед Суперкубком — «Рубин», «Локомотив» — они больше помогут команде в финале или не рискуете ли вы измотать своих игроков такими сильными противостояниями?
— Нет, вот именно поэтому мы правильно распределяем игровое время между футболистами. Поэтому, думаю, здесь никаких проблем. И прекрасный соперник у нас будет в предстоящую субботу, «Локомотив». Думаю, к матчу за Суперкубок мы подойдём в хорошей форме, — сказал Карседо в эфире Okko.

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