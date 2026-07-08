«Манчестер Юнайтед» заинтересован в хавбеке «Боруссии», трансфер оценён в € 120 млн — Bild

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с трудностями в попытках подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу. «Красные дьяволы» являются одними из главных претендентов на 25-летнего футболиста, однако также в его подписании заинтересован «Ньюкасл», сообщает Bild.

По информации источника, «шмели» намерены получить за хавбека сборной Германии не менее € 120 млн. В то же время ценник игрока на портале Transfermarkt значительно ниже — € 50 млн.

Феликс Нмеча провёл 42 матча за дортмундский клуб в прошедшем сезоне, отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.