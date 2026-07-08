Мартин Монтойя объявил о завершении футбольной карьеры

Воспитанник «Барселоны» Мартин Монтойя официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом 35-летнего защитника стал греческий «Арис».

«После многих лет, посвящённых футболу, пришло время попрощаться с профессиональной карьерой. Это решение я обдумывал долго. Я ухожу со спокойной душой, зная, что выложился полностью и полюбил этот путь; футбол дал мне гораздо больше, чем просто игру с мячом: встречи, дружбу и ценные уроки в каждом клубе, где я выступал.

Всё началось, когда мне было девять лет и я попал в «Барселону». Я прошёл все ступени юношеских команд и осуществил свою мечту — попасть в основной состав. Это был великолепный путь, но полный трудностей — особенно для моей семьи.

Я никогда не забуду свою маму, которая два года подряд возила меня в Барселону на автобусе, метро и поезде. И никогда не забуду отца: после долгих рабочих дней за рулём грузовика он не пропускал ни одной моей тренировки. Я буду вечно им благодарен. Спасибо также моей жене, моему спутнику жизни, за поддержку во всех моих решениях, за то, что она ездила со мной по всем городам и странам, куда нас приводил футбол, и за то, что была рядом и в хорошие, и в трудные моменты. Спасибо моим детям — они каждый день служат для меня источником мотивации. Спасибо брату: пусть иногда он и давил на меня слишком сильно, он всегда делал это ради того, чтобы я не опускал руки и не сдавался. Спасибо моему агенту за то, что был рядом на каждом этапе пути. Спасибо бабушке — моей второй маме, — которая заботилась обо мне, когда моей родной мамы не стало, а я был ещё совсем маленьким.

Благодарю всех коллег, друзей, тренеров, физиотерапевтов, администраторов и сотрудников клубов. И, конечно, спасибо всем клубам, которые дали мне возможность выступать в их футболках. Это был великолепный, но в то же время очень тяжёлый путь. В этом виде спорта не всё идёт по плану, и нужно обладать силой духа, чтобы преодолевать препятствия, возникающие каждый день.

Это решение продиктовано прежде всего личной и психологической потребностью, а также желанием уделить главное внимание семье — независимо от каких-либо материальных соображений. И я делаю это с энтузиазмом, потому что чувствую: всё лучшее — впереди.

Спасибо тебе, футбол, за всё», — написал Монтойя на своей странице в социальной сети.

Мартин Монтойя за свою карьеру провёл 87 матчей за каталонский клуб, трижды выиграв Ла Лигу и став победителем Лиги чемпионов в 2015 году. Далее защитник выступал за «Валенсию», английский «Брайтон» и «Бетис».