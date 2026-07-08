«Интер» объявил о трансфере вратаря Ивана Проведеля из «Лацио»

Чемпион Италии «Интер» объявил о подписании голкипера Ивана Проведеля из римского «Лацио». Как сообщает пресс-служба миланской команды на официальном сайте, клубы договорились о полноценном трансфере. С самим футболистом был заключён контракт до конца июня 2029 года.

Иван Проведель защищал цвета «Лацио» с лета 2022 года, а до этого выступал за «Специю», «Эмполи» и ещё ряд итальянских клубов. В минувшем сезоне на счету 32-летнего голкипера 29 матчей во всех турнирах, 12 из них — «на ноль». Всего вратарь пропустил за сезон 30 мячей.

Ранее «Интер» покинул швейцарский голкипер Ян Зоммер. У него истёк контракт.