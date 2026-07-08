Гасилин назвал Дугласа Сантоса лучшим защитником сборной Бразилии на ЧМ‑2026

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что защитник сине‑бело‑голубых Дуглас Сантос стал лучшим игроком в обороне сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда Бразилии дошла до 1/8 финала турнира, где уступила сборной Норвегии со счётом 1:2. Дуглас Сантос провёл на турнире все пять матчей.

«Для меня Дуглас Сантос в обороне сборной Бразилии был лучшим. Был приятно удивлён, что он стал первым номером. После первого матча со сборной Марокко, когда на его фланге лидеры марокканцев Браим Диас и Ашраф Хакими ничего не сделали, мы поняли, что Сантос точно проведёт все игры от звонка до звонка», — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.