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Гасилин назвал Дугласа Сантоса лучшим защитником сборной Бразилии на ЧМ‑2026

Гасилин назвал Дугласа Сантоса лучшим защитником сборной Бразилии на ЧМ‑2026
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин отметил, что защитник сине‑бело‑голубых Дуглас Сантос стал лучшим игроком в обороне сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда Бразилии дошла до 1/8 финала турнира, где уступила сборной Норвегии со счётом 1:2. Дуглас Сантос провёл на турнире все пять матчей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Для меня Дуглас Сантос в обороне сборной Бразилии был лучшим. Был приятно удивлён, что он стал первым номером. После первого матча со сборной Марокко, когда на его фланге лидеры марокканцев Браим Диас и Ашраф Хакими ничего не сделали, мы поняли, что Сантос точно проведёт все игры от звонка до звонка», — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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