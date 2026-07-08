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«Интер» упомянул связь Ивана Проведеля с Россией, представляя вратаря в качестве новичка

«Интер» упомянул связь Ивана Проведеля с Россией, представляя вратаря в качестве новичка
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Пресс-служба итальянского «Интера» упомянула связь новичка команды Ивана Проведеля с Россией, представляя его в качестве игрока клуба. О трансфере голкипера из римского «Лацио» было официально объявлено в среду, 8 июля.

«Младший из шести детей, он связан корнями с Италией и Россией, страной своей матери. Его бабушка и дедушка были соседями Льва Яшина — первый намёк на его будущее, первое знакомство с ролью вратаря», — говорится в публикации пресс-службы на официальном сайте «Интера».

Иван Проведель защищал цвета «Лацио» с лета 2022 года, а до этого выступал за «Специю», «Эмполи» и ещё ряд итальянских клубов. Его контракт с «Интером» рассчитан до конца сезона-2028/2029.

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