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Экс-игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики

Экс-игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики
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Федерация футбола Мексики объявила о назначении Рафаэля Маркеса на должность главного тренера сборной страны. Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 2030 года. Маркес сменил на посту Хавьера Агирре, который покинул команду после вылета с чемпионата мира — 2026.

В июле 2024 года Маркес вошёл в тренерский штаб национальной команды в качестве помощника Агирре. Ранее он работал в «Барселоне Б». В качестве игрока мексиканец выступал в клубах «Атлас», «Монпелье», «Барселона», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Верона». За сборную Мексики он провёл 148 матчей и забил 18 голов, включая участие в пяти чемпионатах мира.

Сборная Мексики на чемпионате мира 2026 года дошла до 1/8 финала, где уступила команде Англии со счётом 2:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'
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