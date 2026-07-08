Экс-игрок «Барселоны» Рафаэль Маркес назначен главным тренером сборной Мексики

Федерация футбола Мексики объявила о назначении Рафаэля Маркеса на должность главного тренера сборной страны. Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до 2030 года. Маркес сменил на посту Хавьера Агирре, который покинул команду после вылета с чемпионата мира — 2026.

В июле 2024 года Маркес вошёл в тренерский штаб национальной команды в качестве помощника Агирре. Ранее он работал в «Барселоне Б». В качестве игрока мексиканец выступал в клубах «Атлас», «Монпелье», «Барселона», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Верона». За сборную Мексики он провёл 148 матчей и забил 18 голов, включая участие в пяти чемпионатах мира.

Сборная Мексики на чемпионате мира 2026 года дошла до 1/8 финала, где уступила команде Англии со счётом 2:3.