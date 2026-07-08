Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Актёр Мэттью Макконахи назвал виновного в вылете сборной США с ЧМ-2026

Актёр Мэттью Макконахи назвал виновного в вылете сборной США с ЧМ-2026
Комментарии

Американский актёр Мэттью Макконахи высказался о крупном поражении сборной США от Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«После всех разговоров о том, «кто виноват» в поражении сборной США, пора признать, что ответ — Бельгия», — написал Макконахи в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии встретится с национальной командой Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android