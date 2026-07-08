Актёр Мэттью Макконахи назвал виновного в вылете сборной США с ЧМ-2026

Американский актёр Мэттью Макконахи высказался о крупном поражении сборной США от Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

«После всех разговоров о том, «кто виноват» в поражении сборной США, пора признать, что ответ — Бельгия», — написал Макконахи в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии встретится с национальной командой Испании.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).