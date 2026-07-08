Джастин Бибер выступит на финале чемпионата мира по футболу — 2026

Канадский певец Джастин Бибер войдёт в число артистов, которые выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее было объявлено, что в шоу также примут участие певицы Мадонна и Шакира, а также южнокорейская группа BTS.

Шоу в перерыве финала пройдёт в поддержку глобального образовательного фонда ФИФА в рамках инициативы по сбору $ 100 млн, которые будут направлены на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. С каждого проданного билета на матчи чемпионата мира в фонд будет перечисляться один доллар. На данный момент уже собрано более $ 50 млн.

«Чемпионат мира по футболу объединяет мир так, как не может ничто другое. Я благодарен за возможность быть частью этого шоу в перерыве финала, поскольку знаю, что оно уже помогает расширять доступ к образованию для детей по всему миру», — приводит слова Бибера сайт ФИФА.

В шоу также примут участие нигерийский певец Burna Boy, записавший с Шакирой песню Dai Dai — один из гимнов чемпионата мира, венесуэльский дирижёр, скрипач и композитор Густаво Дудамель, а также PS22 Chorus с участием Coldplay.