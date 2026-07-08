Polymarket назвал шансы на победу в ЧМ-2026 всех восьми оставшихся сборных

Сайт Polymarket в процентах оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам платформы, специализирующейся на оценке вероятностей свершения тех или иных событий, фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции.
Вероятность победы французов на чемпионате мира перед четвертьфинальной стадией оценивается в 33%. Второе место с 21% занимает команда Аргентины.
Фото: Polymarket
Шансы на победу в ЧМ-2026 всех восьми четвертьфиналистов по версии Polymarket:
1. Франция — 33%.
2. Аргентина — 21%.
3. Испания — 19%.
4. Англия — 16%.
5. Норвегия — 6%.
6. Марокко — 3%.
7. Бельгия — 2%.
8. Швейцария — 2%.