Polymarket назвал шансы на победу в ЧМ-2026 всех восьми оставшихся сборных

Сайт Polymarket в процентах оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире. Согласно оценкам платформы, специализирующейся на оценке вероятностей свершения тех или иных событий, фаворитом ЧМ-2026 является сборная Франции.

Вероятность победы французов на чемпионате мира перед четвертьфинальной стадией оценивается в 33%. Второе место с 21% занимает команда Аргентины.

Фото: Polymarket

Шансы на победу в ЧМ-2026 всех восьми четвертьфиналистов по версии Polymarket:

1. Франция — 33%.

2. Аргентина — 21%.

3. Испания — 19%.

4. Англия — 16%.

5. Норвегия — 6%.

6. Марокко — 3%.

7. Бельгия — 2%.

8. Швейцария — 2%.