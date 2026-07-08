В Белом доме усомнились в честности арбитра, удалившего Фоларина Балогуна на ЧМ-2026

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани выразил сомнения касательно честности арбитра Рафаэла Клауса, который удалил американского форварда Фоларина Балогуна в матче США и Боснии и Герцеговины (2:0) на ЧМ-2026.

«Мы понимаем, что его не обвиняли в преступлениях. Кажется, несколько лет назад в Бразилии расследовалось дело о договорных матчах, в которых показывались, цитирую, необоснованные красные карточки. Таковы факты. Он фигурировал в этом расследовании.

Судьи на чемпионате мира должны знать, что VAR нельзя применять так, как это было сделано в отношении Балогуна на 64-й минуте матча. Он должен это знать. Это максимально очевидно. Чтобы судить здесь, арбитры тренируются, и когда вы видите, что VAR неправильно применён при контакте, это вызывает подозрения. Применять его подобным образом не следовало ни в коем случае», — приводит слова Джулиани Sky News.