Голкипер сборной Египта Шобейр: горжусь тем, что являюсь частью этого поколения

Голкипер сборной Египта Мостафа Шобейр высказался после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу 2026 года после поражения в матче 1/8 финала с Аргентиной (2:3).

«Господь, надеюсь, мы оказали тебе честь. Я горжусь тем, что являюсь частью этого поколения», — написал Шобейр в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).