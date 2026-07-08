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Голкипер сборной Египта Шобейр: горжусь тем, что являюсь частью этого поколения

Голкипер сборной Египта Шобейр: горжусь тем, что являюсь частью этого поколения
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Голкипер сборной Египта Мостафа Шобейр высказался после вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу 2026 года после поражения в матче 1/8 финала с Аргентиной (2:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Господь, надеюсь, мы оказали тебе честь. Я горжусь тем, что являюсь частью этого поколения», — написал Шобейр в своём аккаунте в социальной сети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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