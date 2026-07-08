Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом ЧМ из‑за плохих условий — NRK

Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом ЧМ из‑за плохих условий — NRK
Комментарии

Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира 2026 года с командой Англии, сообщает NRK. Игра пройдёт в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда остановилась в Форт‑Лодердейле (пригород Майами), где пройдёт матч. Причиной переезда стали плесень, плохая уборка в номерах, а также шум из‑за стройки и магистрали рядом с прежним отелем.

Глава норвежской делегации Трульс Даэли отметил, что ФИФА помогала решать вопросы и по‑прежнему оплачивает часть расходов. Сборная переехала в более дорогой отель — затраты покроет Норвежская футбольная ассоциация. Сейчас делегацию всё устраивает.

ЧМ с участием 48 команд проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«У Норвегии один хороший футболист». Боль Бразилии на ЧМ, которая не вошла в трансляцию
Видео
«У Норвегии один хороший футболист». Боль Бразилии на ЧМ, которая не вошла в трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android