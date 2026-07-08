Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфиналом ЧМ из‑за плохих условий — NRK

Сборная Норвегии сменила отель перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира 2026 года с командой Англии, сообщает NRK. Игра пройдёт в ночь с 11 на 12 июля. Начало встречи — в 00:00 мск.

Команда остановилась в Форт‑Лодердейле (пригород Майами), где пройдёт матч. Причиной переезда стали плесень, плохая уборка в номерах, а также шум из‑за стройки и магистрали рядом с прежним отелем.

Глава норвежской делегации Трульс Даэли отметил, что ФИФА помогала решать вопросы и по‑прежнему оплачивает часть расходов. Сборная переехала в более дорогой отель — затраты покроет Норвежская футбольная ассоциация. Сейчас делегацию всё устраивает.

ЧМ с участием 48 команд проходит в США, Канаде и Мексике, турнир завершится 19 июля.