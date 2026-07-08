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Ольмо: в следующем матче Ламин принесёт нам пользу

Ольмо: в следующем матче Ламин принесёт нам пользу
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо поделился мнением о сокоманднике Ламине Ямале перед 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Ламин отлично справляется: он уверен в себе и набирает обороты. Он стремится к дальнейшему росту, мы прекрасно понимаем друг друга, и он вносит — и продолжит вносить — огромный вклад. В следующем матче он принесёт нам большую пользу.

Даже когда он не забивает и не отдаёт голевые передачи, он приносит огромную пользу одним своим присутствием. Когда он получает мяч, его окружают двое или трое защитников, что создаёт свободные зоны на других участках поля. Мы уверены, что он будет забивать и продолжит демонстрировать отличную игру. Он нам очень помогает», — заявил Дани Ольмо на предматчевой конференции.

В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией. Матч состоится 10 июля в 22:00 мск.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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