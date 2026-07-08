Экс-тренер Роналду в «Аль-Насре» будет зарабатывать в сборной Португалии € 4 млн — A Bola

Бывший главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш, работавший в саудовском клубе с нападающим Криштиану Роналду, близок к назначению на аналогичную должность в сборной Португалии. Как сообщает издание A Bola, о подписании контракта с 71-летним специалистом будет объявлено в воскресенье, 12 июля.

По данным источника, с Жезушем подпишут четырёхлетний контракт. Его годовая зарплата составит € 4 млн. Это значительно меньше суммы, которую он зарабатывал в качестве главного тренера «Аль-Насра» (€ 12 млн).

Ранее пост тренера сборной Португалии покинул испанский специалист Роберто Мартинес. Под его руководством команда вылетела с чемпионата мира — 2026 на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).