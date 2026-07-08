«Войдут в десятку лучших в мире». Клинсман назвал перспективные сборные на ЧМ-2026

Бывший тренер «Баварии» и национальных команд Германии, США и Южной Кореи Юрген Клинсман назвал перспективные сборные на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Что вы думаете о Египте, который никогда не выигрывал чемпионат мира, но добился больших успехов, и о Норвегии, которая показывает хорошие результаты после столь долгого перерыва?

— Это страны, которые вырастут в мощные команды, которые благодаря своему потенциалу через 15-20 лет войдут в десятку лучших в мире. Египет всегда пользовался большим уважением во всём мире. Они ещё не показали этого на чемпионате мира, не дойдя до полуфинала, как это сделало Марокко [на ЧМ-2022]. Но, очевидно, на Кубке африканских наций они всегда находятся в полуфинале, и у них есть игроки высшего класса в европейских лигах, что очень много значит.

Что касается Норвегии, мы видим, как страна сейчас играет роль, чем-то похожую на Хорватию в 1990-х годах. У них столько энергии, таланта и качества, что в следующие 10-15 лет они способны превратиться в мировую державу, какой является Хорватия сегодня. Я вижу сходство с той норвежской командой сейчас, потому что это не только Холанд или Эдегор, это гораздо больше. У них огромный потенциал, и страна очень целеустремлённая, поэтому у них очень позитивный менталитет для развития лучших спортсменов. Это видно и в олимпийских видах спорта, где Норвегия входит в число лучших, — приводит слова Клинсмана официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала сборная Норвегии встретится с национальной командой Англии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).