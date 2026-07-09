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Бруно Гимарайнс сообщил «Ньюкаслу», что хочет уйти в «Арсенал» — Sky Sports

Бруно Гимарайнс сообщил «Ньюкаслу», что хочет уйти в «Арсенал» — Sky Sports
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Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнс сообщил своему клубу о желании перейти в лондонский «Арсенал». По информации Sky Sports, «канониры» не связывались с «Ньюкаслом» по поводу трансфера 28-летнего футболиста напрямую.

Однако, по данным источника, условия потенциальной сделки обсуждались через посредников. В случае осуществления трансфера Гимарайнс станет третьей крупной продажей «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.

Ранее команду покинули вингер Энтони Гордон и полузащитник Сандро Тонали. Англичанин перебрался в «Барселону», как пишут, за € 80 млн. Итальянец же стал игроком «Тоттенхэма». Его трансфер оценивается в € 108 млн.

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