Бруно Гимарайнс сообщил «Ньюкаслу», что хочет уйти в «Арсенал» — Sky Sports

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимарайнс сообщил своему клубу о желании перейти в лондонский «Арсенал». По информации Sky Sports, «канониры» не связывались с «Ньюкаслом» по поводу трансфера 28-летнего футболиста напрямую.

Однако, по данным источника, условия потенциальной сделки обсуждались через посредников. В случае осуществления трансфера Гимарайнс станет третьей крупной продажей «Ньюкасла» в летнее трансферное окно.

Ранее команду покинули вингер Энтони Гордон и полузащитник Сандро Тонали. Англичанин перебрался в «Барселону», как пишут, за € 80 млн. Итальянец же стал игроком «Тоттенхэма». Его трансфер оценивается в € 108 млн.