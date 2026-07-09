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Тчуамени продлит контракт с «Реалом» до 2031 года, несмотря на интерес «МЮ» — Хоукинс

Тчуамени продлит контракт с «Реалом» до 2031 года, несмотря на интерес «МЮ» — Хоукинс
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени продлит контракт с клубом до 2031 года. Это было приоритетом для руководства «сливочных». Несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», французский футболист выразил желание остаться в Мадриде, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.

В данный момент полузащитник находится в расположении сборной Франции для участия в чемпионате мира — 2026. Однако он, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала с Марокко из-за травмы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
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