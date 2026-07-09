Ольмо оценил готовность сборной Испании к матчу 1/4 финала ЧМ-2026 с Бельгией

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо рассказал о готовности национальной команды к матчу 1/4 финала чемпионата мира по футболу – 2026 с Бельгией.

«Мы думаем только о Бельгии: это четвертьфинал чемпионата мира, и это наш приоритет. Четвертьфинал идёт перед полуфиналом. Бельгия — очень сбалансированная команда; у них лучший вратарь в мире, и это сильный соперник. В их составе есть игроки, способные изменить ход матча, и нам нужно уделять им особое внимание», — заявил Дани Ольмо на предматчевой конференции.

Встреча сборных Испании и Бельгии в рамках четвертьфинала ЧМ-2026 состоится 10 июля в 22:00 мск.