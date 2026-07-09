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Ольмо прокомментировал исторический рекорд сборной Испании по сухим матчам на ЧМ-2026

Ольмо прокомментировал исторический рекорд сборной Испании по сухим матчам на ЧМ-2026
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо прокомментировал рекорд национальной команды на чемпионате мира по футболу – 2026. Испания стала первой командой в истории турнира, которая провела шесть матчей подряд без пропущенных голов.

«Мы все атакуем и защищаемся вместе. Нападающий начинает, и мы все следуем за ним. Это потрясающая работа всей защиты, Уная Симона и всей команды. Это историческое достижение для Уная, но он не зацикливается на этом. Мы забиваем и создаём моменты», — заявил Ольмо на предматчевой конференции.

В четвертьфинале сборная Испании встретится с Бельгией. Матч состоится 10 июля в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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