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«Боль очень сильная». Фёдор Чалов рассказал о восстановлении после операции на колене

«Боль очень сильная». Фёдор Чалов рассказал о восстановлении после операции на колене
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов сообщил о своих ощущениях после операции на колене. В начале июля форвард получил травму мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Во вторник сразу после операции было обманчивое ощущение, что уже завтра могу выписываться. Закончилось оно в четыре утра вместе с действием обезболивающего. А уже сегодня в обед появилось желание ещё на ночь остаться в стационаре, боль после вмешательства (хоть и незначительного) очень сильная. Уже сегодня принесли памятку с обязательными упражнениями для колена. Даже самые примитивные движения даются с болью», — написал Чалов в телеграм-канале.

Форвард выступает за ПАОК с августа 2024 года. С февраля по июнь россиянин играл за турецкий «Кайсериспор» на правах аренды.

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