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«Выглядел как пришелец из прошлого века». Игорь Корнеев — о Неймаре

«Выглядел как пришелец из прошлого века». Игорь Корнеев — о Неймаре
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о состоянии нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Неймара. По его словам, футболист перестал уделять спорту должное внимание. Команда Бразилии потерпела поражение от Норвегии со счётом 1:2 в матче 1/8 финала ЧМ-2026, после чего 34-летний Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Я считаю, сейчас подходящее время для завершения его карьеры. На чемпионате мира он выглядел как пришелец из прошлого века в плане игрового ритма. Кроме того, в жизни он уже далёк от футбола. У него то покерные турниры, то ещё что‑то… Футбол для него — это так, просто поиграть», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Неймар принял участие в двух матчах ЧМ-2026 и забил один гол с пенальти.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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